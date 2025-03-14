В МВД предупредили о мошеннических рассылках с заголовками об окончании СВО

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. МВД РФ предупредило о том, что мошенники рассылают в мессенджере Telegram фишинговые ссылки с громкими заголовками о том, что специальная военная операция на Украине завершится в 2025 году, конечной целью злоумышленников является похищение денег.

В Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ опубликовано сообщение с заголовком: "Вам нагло врут, когда говорят, что СВО закончится в 2025 году". Оно перечеркнуто красным и написано "фишинг".

В МВД пояснили, что это является примером фишинговой ссылки с кликбейтным заголовком. Сообщение такого содержания распространялось в ряде телеграм-каналов. "Злоумышленники паразитируют на общественно значимых темах, пишут громкие слова, но конечная цель - похищение денег", - говорится в сообщении управления.

В МВД подчеркнули, что громкие заголовки апеллируют к страху, удивлению и любопытству, часто используется недосказанность и создание эффекта срочности. Такие заголовки используют новостные порталы, блогеры, маркетологи и, конечно, мошенники. "Мы предлагаем проверять источник информации, прежде чем тратить время (и деньги) на очередную "сенсацию". Ведь часто за кричащим заголовком закономерно скрывается лишь шум", - подчеркнули в МВД.