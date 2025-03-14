Мизулина рассказала, чего боится больше всего

Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, рассказала о своей любви к детской аудитории и о том, как она справляется с трудностями, связанными с полетами. Она отметила, что школьники часто рассматривают ее как защитницу, обращаясь к ней за помощью в вопросах, касающихся образования. Однако, к сожалению, многие из них сталкиваются с травлей после таких обращений.

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В ответ на вопросы о хейте и травле, Мизулина подчеркнула, что важно не оставаться наедине с проблемами и искать поддержку у близких. В случаях угроз и насилия необходимо обращаться в правоохранительные органы.

Она также рассказала о том, как трогательно дети выражают свою благодарность — с помощью рисунков, писем и историй из своей жизни. Один случай, когда мальчик поделился забавной ситуацией с порванным пакетом с учебниками, показал ей наивность и открытость детей.

А говоря о ее личных страхах, Мизулина открылась о своей аэрофобии и о том, как она преодолевает ее, делая то, что связано с ее работой. Она поделилась лайфхаками на тему поддержания здоровья во время путешествий, включая советы по питанию в самолете.