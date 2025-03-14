Мигранты устроили акцию протеста в центре российского города

Мигранты из Туркмении устроили акцию протеста в центре Ставрополя из-за отчисления нескольких студентов Северо-Кавказского федерального университета. Об этом сообщает телеканал «Царьград» в своем телеграм-канале.

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Заявляется, что студентов отчислили из высшего учебного заведения из-за незнания русского языка, но при этом предложили переехать в вузы Курской или Белгородской областей, где их готовы принять.

Несколько человек не согласились с переводом с приграничные регионы. Они потребовали продолжить обучение в Ессентуках или Карачаевске. По предварительных данным, в акции протеста участвовали 30-40 человек, семерых из них арестовали на десять суток.

В Госдуме предложили полностью запретить въезд мигрантов до конца года

Напомним, в конце 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка.

Сначала Рособрнадзор предложил засчитывать тестирование при правильном выполнении работы на 30%. Данную инициативу раскритиковал спикер Государственной думы Вячеслав Володин, назвав такой показатель фикцией и формализмом, поскольку при десятибалльной шкале 30% это «двойка». После этого ведомство пересмотрело нижний балл, при котором тестирование будет считаться пройденным.