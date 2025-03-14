Конференция «Вместе медиа. Контент» пройдет 3 и 4 апреля в Санкт-Петербурге
3 и 4 апреля 2025 года в Петербурге состоится большая конференция для представителей медиаотрасли, диджитал и коммуникаций «Вместе медиа. Контент».
Спикеры конференции – редакторы ведущих СМИ и админы Telegram-каналов, журналисты, пиарщики, медиаменеджеры, специалисты по созданию контента для креативной и digital-рекламы, обсудят главные тенденции отрасли и точки развития классических и новых медиа. В мероприятии также примет участие Анна Иванова, директор департамента контента и технологий медиахолдинга Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер».
Конференция соберет профессионалов отрасли медиа и коммуникаций самой широкой географии от Москвы до Чукотки. На конференции «Вместе медиа. Контент» будет 4 трека:
«Органический контент», «ИИ на службе у медиа», «Форматы для эффективной дистрибуции контента», «Монетизация контента».
Формат мероприятия: практикумы, мастер-классы, панельные дискуссии, открытый микрофон.
В течение двух дней более 50 спикеров – профессионалов в области медиа и PR поделятся опытом и обсудят три ключевые темы: генерация, дистрибуция и монетизация контента в 2025 году.
Гостей конференции ждет насыщенная программа с разными форматами и приглашенными спикерами из медиасреды и бизнеса на темы:
- Гостей конференции ждет насыщенная программа с разными форматами и приглашенными спикерами из медиасреды и бизнеса на темы:
- Визуализация информации: от данных к истории
- Медиарисёрч и генерация контента из недр земли. Как создать и посеять новость?
- Искусственный интеллект для сбора и анализа информации: возможности в 2025— PR-стратегии поиска в эпоху информационного перенасыщения
- «Деза» и этика обработки данных в медиапроизводстве
- Как сделать ИИ-ассистента своими руками?
- Методы фактчекинга в эпоху deepfake и генеративного ИИ: как редакторы проверяют информацию
- Как работать с большими данными для медиапроектов
- Медиаправо: какие подводные камни существуют для редакций и как их обойти?
- Стратегии продвижения контента в условиях меняющегося медиапотребления
- Монетизация: модели и возможности. Слёт медиаменеджеров
- Создание и упаковка контента в эпоху тотального Telegram
Ежегодно ВМЕСТЕ МЕДИА объединяет более 500 представителей медиасферы федеральных, региональных, корпоративных, студенческих медиа. Спикерами конференции становятся более 50 ведущих экспертов и практиков.
Информационный партнер – портал «Рамблер».
Место проведения: Санкт-Петербург, «Канатный цех» НИУ ВШЭ. 25-я линия В. О., 6, корп. 1.
Больше информации можно получить на официальном сайте.