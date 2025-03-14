Звезду сериала «Каменская» экстренно госпитализировали в Москве

64-летняя актриса Елена Яковлева экстренно госпитализирована в Москве. Как сообщает Telegram-канал Shot, звезда сериала «Каменская» пожаловалась медикам на сильные боли в животе.

По предварительной информации, у Яковлевой обнаружили новообразование в печени. Артистке назначили терапию и оставили под присмотром медиков.

Напомним, что Яковлева — народная артистка РФ. За свою карьеру она успела сняться более чем в 100 фильмах и сериалах. Кроме «Каменской» известность ей принесли «Интердевочка», «Петербургская тайна», «Последний богатырь», «Чебурашка» и другие картины.

В 2014 году актриса признавалась, что перенесла клиническую смерть во время операции по удалению язвы желудка. Тогда ей резко стало плохо во время вступления на сцене, из-за чего ее экстренно госпитализировали в больницу.