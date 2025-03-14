В Челябинской области запустили первый патриотический проект для школьников

Первый в Челябинской области проект, который поможет школьникам и студентам изучать историю и культурное наследие с помощью исторических реконструкций, запустил военно-исторический клуб "Дивизион". Планируется, что в ближайшие два года его участниками станут свыше 1,3 тыс. молодых людей, сообщила ТАСС руководитель проекта Яна Мазур.

"Первый в Челябинской области массовый проект для школьников и студентов "Уральские герои", как мы планируем, в ближайшие годы охватит порядка 2 тыс. человек, его непосредственными участниками станут 1 350 молодых людей. Эта инициатива направлена на решение той проблемы, что многие представители молодежи вяло интересуются собственной историей. Когда историю можно не только потрогать руками, но и стать ее активными участниками во время реконструкций, интерес к событиям прошлого вырастает многократно, люди делятся впечатлениями, фотографиями, видео, что дает еще больший эффект для общества", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, проект охватит несколько ключевых направлений. В первую очередь, это интерактивные экскурсии для школьников и студентов, которые познакомят их с историей войн и подвигами земляков.

Во-вторых, это углубленные занятия по истории, основам стрельбы и военной подготовки, также это непосредственно сами исторические реконструкции. Кроме того, будут проводиться занятия на базе летнего и зимнего учебных лагерей в танковой дивизии, которые помогут закрепить полученные знания и навыки.

Она добавила, что во время проведения мероприятий участники познакомятся с военной формой, оружием и тактикой разных эпох, от Бородинского сражения до операции в Афганистане. Это важный шаг в передаче исторической памяти, воспитании патриотизма и гражданской активности у молодого поколения.

Проект "Уральские герои" проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Клуб "Дивизион" занимается реконструкцией событий Великой Отечественной войны, поисковой деятельностью и военно-патриотическим воспитанием с 2011 года.