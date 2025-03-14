Стал известен уровень доверия россиян Путину

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину увеличился на 2 п.п. за неделю и составляет 83%, столько же опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 7 по 9 марта среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 83% россиян (плюс 2 п.п.). Также большинство населения (83% - плюс 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 57% участников опроса (без изменений). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 59% опрошенных (минус 1 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 46% (плюс 2 п.п.), КПРФ - 7% (минус 2 п.п.), ЛДПР - 8% (минус 1 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 3% (без изменений), "Новых людей" - 3% (плюс 1 п.п.).