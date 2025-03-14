«Не родись красивой»: как менялась Нелли Уварова

Газета.Ru
Slide 1 of 17
Нелли Уварова в роли Кати Пушкаревой из сериала «Не родись красивой» (2005–2006) и Нелли Уварова в 2021 году
1/14
Нелли Уварова в роли Кати Пушкаревой из сериала «Не родись красивой» (2005–2006) и Нелли Уварова в 2021 году 
© СТС/ТАСС
Актриса Нелли Уварова в кадре из фильма Анны Меликян «Полетели» (1999)
2/14
Актриса Нелли Уварова в кадре из фильма Анны Меликян «Полетели» (1999) 
© Кинообъединение «Лента Фильм»
Продюсер Александр Цекало, актрисы Нелли Уварова и Анастасия Заваротнюк (слева направо) на презентации нового телевизионного сезона «СТС-первый развлекательный», 2005 год
3/14
Продюсер Александр Цекало, актрисы Нелли Уварова и Анастасия Заваротнюк (слева направо) на презентации нового телевизионного сезона «СТС-первый развлекательный», 2005 год 
© Александр Саверкин/ТАСС
Актеры Нелли Уварова (Беатриче), Алексей Мясников (Флориндо) (справа) и Олег Акулич (Бригелла) в сцене из спектакля Алексея Кирющенко «Жених с того света» в Государственном академическом театре им. Евг. Вахтангова, Москва, 2009 год
4/14
Актеры Нелли Уварова (Беатриче), Алексей Мясников (Флориндо) (справа) и Олег Акулич (Бригелла) в сцене из спектакля Алексея Кирющенко «Жених с того света» в Государственном академическом театре им. Евг. Вахтангова, Москва, 2009 год 
© Юрий Машков/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Актриса Нелли Уварова в роли Кати Пушкаревой на съемочной площадке телесериала «Не родись красивой», 2006 год
5/14
Актриса Нелли Уварова в роли Кати Пушкаревой на съемочной площадке телесериала «Не родись красивой», 2006 год 
© Эмиль Матвеев/ТАСС
Актеры Евгений Редько и Нелли Уварова во время субботника на Воробьевых горах, 2006 год
6/14
Актеры Евгений Редько и Нелли Уварова во время субботника на Воробьевых горах, 2006 год 
© Михаил Фомичев/ТАСС
Нелли Уварова, 2008 год
7/14
Нелли Уварова, 2008 год 
© Igor Primak/Global Look Press
Актриса Нелли Уварова после церемонии награждения театральной премией «Гвоздь сезона», 2009 год
8/14
Актриса Нелли Уварова после церемонии награждения театральной премией «Гвоздь сезона», 2009 год 
© Алексей Филиппов/ТАСС
Актеры Андрей Краско и Нелли Уварова во время съемок фильма «Вторая жизнь доктора Тырсы», 2006 год
9/14
Актеры Андрей Краско и Нелли Уварова во время съемок фильма «Вторая жизнь доктора Тырсы», 2006 год 
© ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Актриса Нелли Уварова на церемонии вручения премии «ТЭФИ-2006», Москва
10/14
Актриса Нелли Уварова на церемонии вручения премии «ТЭФИ-2006», Москва 
© Алексей Никольский/РИА Новости
Ведущая Нелли Уварова перед съемками нового ток-шоу «Красавицы» для украинского телевидения, 2006 год
11/14
Ведущая Нелли Уварова перед съемками нового ток-шоу «Красавицы» для украинского телевидения, 2006 год 
© Владимир Синдеев/ТАСС
Актриса Нелли Уварова в кадре из сериала «Содержанки» (2019–2023)
12/14
Актриса Нелли Уварова в кадре из сериала «Содержанки» (2019–2023) 
© START
Нелли Уварова в роли Саши в сцене из спектакля «Хурма» по пьесе Натальи Слащевой в постановке Марины Брусникиной в Российском академическом молодежном театре, Москва, 2017 год
13/14
Нелли Уварова в роли Саши в сцене из спектакля «Хурма» по пьесе Натальи Слащевой в постановке Марины Брусникиной в Российском академическом молодежном театре, Москва, 2017 год 
© Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Актриса Нелли Уварова в роли Луши в сцене из спектакля «Ленинградские сказки» режиссера Филиппа Гуревича в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ), Москва, 2024 год
14/14
Актриса Нелли Уварова в роли Луши в сцене из спектакля «Ленинградские сказки» режиссера Филиппа Гуревича в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ), Москва, 2024 год 
© Владимир Федоренко/РИА Новости

Актриса Нелли Уварова появилась на свет 14 марта 1980 года в городе Мажейкяй (Литва). Семья не была творческой: отец — инженер-технолог, мать — экономист, в прошлом профессиональная спортсменка, преподавала художественную гимнастику.

В возрасте одного года Нелли вместе с родителями и старшей сестрой Еленой перебралась в Тбилиси, где они жили до начала 1990-х. Потом из-за наступления неспокойных времен (распался СССР, начались межэтнические конфликты) семья перебралась к родственникам в Москву, где Нелли окончила школу. Тогда же она увлеклась театром, ходила на занятия в Театральную студию на Шаболовке. Позже поступила на актерский факультет ВГИК, в мастерскую народного артиста РСФСР Григория Тараторкина.

Дебют в кино случился у Уваровой в 1999 году: она сыграла Марту в короткометражном фильме режиссера Анны Меликян «Полетели?!». Картина имела успех и получила призы на Международном фестивале ВГИК в Москве и Международном кинофестивале в Милане (MIFF).

В 2001 году Нелли Уварова была принята в труппу Российского академического молодежного театра (РАМТ), где служит до сего времени. В 2004 году она получила театральную премию фестиваля «Радуга», затем номинировалась на «Золотую маску».

Всероссийская популярность пришла к Уваровой в 2005 году после участия в культовом сериале «Не родись красивой» (200 серий, 2005–2006), где она сыграла главную роль — «дурнушку» Катю Пушкареву. В дальнейшем она снималась еще во множестве фильмов и сериалов, среди которых отметим «В круге первом», «Тяжелый песок», «Закрытые пространства», «Адаптация», «Последний министр», «Содержанки». Театральных ролей у нее значительно больше.

Нелли Уварова дважды была замужем. В первый раз ее избранником стал режиссер Сергей Пикалов (брак продлился три года). Через пару лет после развода она встретила актера Александра Гришина, в браке с которым состоит и сейчас. В семье двое детей: дочь Ия и сын Игнатий.