Несколько регионов России призвали готовиться к подтоплениям

Подтопления на фоне весеннего половодья ожидаются в 2025 году в нескольких регионах России — в том числе в Уфе, в Ленинградской и Новгородской областях. Готовиться к последствиям разлива рек призвал жителей научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишут «Известия».

Синоптик отметил, что в европейской части страны половодье почти не затронет. Подтопления же ожидаются в Оренбургской области на реке Урал и ее притоках, а также в Мурманской, Ленинградской и Новгородской областях. Повышенную вероятность опасных последствий Вильфанд прогнозирует Уфе и Кировской области — там могут быть подтоплены хозяйственные постройки.

В зоне риска, по словам метеоролога, также находятся Самарская, Свердловская и Омская области, Якутия и Забайкальский край. Низкие места могут оказаться под водой Хабаровском крае и на Чукотке, предупредил Вильфанд и уточнил, что наблюдаться явление будет в основном в апреле.

Ранее синоптик заявил, что 15-градусное тепло в Москве сменят заморозки. Похолодание наступит в выходные, 15-16 марта, когда Москва окажется в тылу циклона. В эти дни температура в столице опустится сразу на 7-8 градусов.