Какие бесплатные услуги могут получить пенсионеры

Для пенсионеров в России предусмотрено предоставление различных бесплатных услуг, которые направлены на улучшение качества жизни пожилых людей и поддержку их социальной активности, рассказал в беседе с RT доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Так, в случае необходимости пожилые люди могут оформить доставку продуктов и медикаментов, получать помощь в уходе и в повседневных делах, напомнил юрист.

«Если пенсионер не может самостоятельно себя обслуживать, ему могут быть предоставлены услуги сиделки. Для этого потребуется медицинское заключение о состоянии здоровья и оформление договора на оказание услуг. Сделать это можно в ближайшем комплексном центре социального обслуживания населения (КЦСОН)», — добавил эксперт.

По его словам, пожилые люди также имеют право получить бесплатную консультацию в государственных юридических бюро или у адвокатов, участвующих в программе бесплатной правовой помощи.

«Необходимую информацию об этой мере социальной поддержки и контактные данные по запросу предоставят органы социальной защиты населения», — добавил Виноградов.

Отмечается, что пенсионеры, попавшие в трудную жизненную ситуацию, вправе рассчитывать на получение срочной помощи, включающей горячее питание, наборы продуктов, одежду, обувь, предметы первой необходимости, временное жильё, а также юридическую и психологическую помощь.

«Для этого нужно подать заявление в КЦСОН по месту жительства. Условия получения адресной поддержки, а также список услуг в каждом регионе устанавливаются отдельно по согласованию с органом федеральной власти. Также пенсионерам полагаются бесплатно или со значительной скидкой лекарственные препараты, для получения которых необходимо обратиться в поликлинику и взять у врача рецепт», — заявил он.

Помимо бесплатных услуг, пенсионеры пользуются рядом льгот и скидок, подчеркнул юрист.

«К примеру, во многих регионах действует скидка на проезд в общественном транспорте, иногда распространяемая и на пригородные маршруты. Некоторые пенсионеры, живущие в северных регионах, могут компенсировать стоимость проезда к месту отдыха и обратно раз в два года. Для получения услуг нужно обратиться в территориальное отделение Социального фонда России либо подать заявление в электронной форме через портал «Госуслуги». В области образования и культуры пенсионеры тоже имеют некоторые привилегии. Они могут пройти курсы повышения квалификации или переквалификации в центрах занятости, а также посещать музеи, театры и концерты со значительными скидками или вовсе бесплатно», — напомнил специалист.

Он добавил, что в Москве в 2018 году был запущен проект «Московское долголетие», который предоставляет пожилым людям возможность бесплатно участвовать в различных мероприятиях и программах, способствующих укреплению здоровья, развитию новых навыков и расширению социальных контактов.

«Чтобы стать участником проекта, пенсионеру необходимо обратиться в ближайший центр социального обслуживания или МФЦ. Там можно получить всю информацию о доступных программах и записаться на интересующие мероприятия. Также информацию о проекте можно найти на официальном сайте мэра Москвы и в мобильных приложениях. Аналогичный проект под названием «Российское долголетие», реализуется на территории 83 регионов страны и направлен на поддержку активной и здоровой жизни старшего поколения», — заключил Виноградов.

С 1 апреля 2025 года в России запланировано увеличение социальных пенсий на 14,75%, напомнил в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.