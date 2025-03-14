Бурятия и Иркутская область заключили соглашение о развитии бурятского языка

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписали соглашение о сохранении и развитии бурятского языка, сообщает правительство Республики.

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Главы двух регионов обсудили развитие транспортной инфраструктуры. В частности, речь шла о строительстве автодороги от Усть-Кута через Северобайкальск, Таксимо до Бодайбо.

Стороны договорились проработать вопросы газификации северных территорий, лесовосстановления и борьбы с незаконными рубками, а также о совместных туристических маршрутах. Для этого надо просчитать детально туристическую инфраструктуру, наземную и водную логистику.