Сочи временно не принимает и не отправляет рейсы

Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

"В 2:53 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи", - говорится в публикации.

Ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов, подчеркнул Кореняко. В МЧС уточнили, что в Краснодарском крае в настоящее время объявлена угроза ракетной опасности.

Незадолго до этого сообщалось, что в аэропорту Саратова отменили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые ввели накануне вечером. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, уточнили в Росавиации.