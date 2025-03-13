МВД снимет с розыска 154 человека, пропавших в Суджанском районе

МВД подготовило документы на снятие с розыска 154 человек в Суджанском районе Курской области, люди живы. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Мои коллеги оказывают всеобъемлющую помощь жителям Суджанского района Курской области, которые прибывают из освобожденных российскими военными населенных пунктов. Многие из них числятся в реестре лиц, утративших связь с родственниками. В настоящее время подготовлены документы на снятие с розыска 154 человек. Люди живы. Сотрудники полиции помогают им связаться с близкими", - сказала она.
По ее словам, сотрудники подразделений по вопросам миграции принимают заявления от граждан, которым необходимо восстановить паспорт гражданина России. Документы изготавливаются в течение суток, при этом госпошлина не взимается.
"Для удобства граждан сотрудники полиции проводят выездные приемы в пунктах временного размещения. Это важная часть работы полиции для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Работа ведется круглосуточно во взаимодействии с представителями других ведомств", - заключила Волк.