МВД снимет с розыска 154 человека, пропавших в Суджанском районе

МВД подготовило документы на снятие с розыска 154 человек в Суджанском районе Курской области, люди живы. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Ирина Волк.

© Официальный Telegram-канал врио главы Курской области Александра Хинштейна

"Мои коллеги оказывают всеобъемлющую помощь жителям Суджанского района Курской области, которые прибывают из освобожденных российскими военными населенных пунктов. Многие из них числятся в реестре лиц, утративших связь с родственниками. В настоящее время подготовлены документы на снятие с розыска 154 человек. Люди живы. Сотрудники полиции помогают им связаться с близкими", - сказала она.

По ее словам, сотрудники подразделений по вопросам миграции принимают заявления от граждан, которым необходимо восстановить паспорт гражданина России. Документы изготавливаются в течение суток, при этом госпошлина не взимается.