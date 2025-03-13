МВД: мошенники используют схему с сообщением о смерти знакомых

МВД России предупредило, что мошенники стали использовать новую схему, в которой жертвам рассылают сообщения о смерти их знакомых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Как уточнили в ведомстве, в таких сообщениях мошенники добавляют ссылки на скачивание APK-файлов. Переход по такой ссылке приводит к установке на телефон вредоносного программного обеспечения. В МВД призвали российских пользователей быть внимательными, проверять любую информацию, а также помнить о том, что мошенники всегда пытаются давить на эмоции своих жертв.

«Мошенники всегда стараются давить на эмоции. В мессенджере Telegram фиксируется рассылка с сообщениями о смерти знакомых. Рассылка содержит APK файлы, инициирующие установку вредоносного программного обеспечения», — сообщили в МВД.

Ранее эксперт в сфере искусственного интеллекта Игорь Ашманов заявил, что мошенники ежедневно похищают у россиян около миллиарда рублей.