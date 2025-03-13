Гидролог допустил повторение наводнения в Оренбургской области

Погода в Оренбургской области позволяет говорить о том, что прошлогоднее разрушительное наводнение в регионе может повториться, однако вряд ли оно будет столь же катастрофическим, как в 2024 году. Об этом НСН заявил завлабораторией Института водных проблем РАН гидролог Михаил Болгов.

© vk.com/kurgan_region

Губернатор Тюменской области ранее Александр Моор заявил, что уровень воды в реке Ишим в Казанском районе Тюменской области может превысить рекордное значение прошлого года. Он отметил, что максимальный уровень воды ожидается с 15 по 20 апреля, в регионе готовят материалы для строительства насыпей и укреплений. Болгов отметил, что наводнение также грозит жителям Оренбургской области, а вот ряд регионов европейской части России столкнется с нехваткой воды.

«Еще недели две назад большого половодья в Оренбургской области не ожидалось, но обстановка меняется — выпал снег, поэтому риск наводнения за это время слегка возрос. Никто не может гарантировать, что за разрушительным прошлогодним наводнением не последует еще одно, все зависит от того, сколько воды накопилось в снеге и как резко он будет таять. Хотя маловероятно, что наводнение будет таким же катастрофическим, как и в 2024 году. А вот, например, практически весь бассейн Оки, Москвы-реки и Рыбинского водохранилища под угрозой очень маленького притока воды, что плохо и для судоходства, и для размножения рыбы, и для выработки электроэнергии. Скорее всего, здесь объявят режим строжайшей экономии», — сказал Болгов.

Ранее председатель совета директоров Круизной компании «Созвездие» Александр Соснин заявил, что организаторы речных круизов не получали официальной информации о необходимости пересмотреть маршруты из-за ожидаемого маловодья Волги, такое было всего дважды за 20 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».