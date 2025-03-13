Девочка умерла при загадочных обстоятельствах в больнице в Ульяновской области

В Кузоватовской районной больнице при странных обстоятельствах скончалась 7-летняя девочка, которая в начале марта пожаловалась на боли в животе. По факту смерти ребенка возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

«По предварительным данным, 3 марта жительница рабочего поселка Кузоватово пришла на амбулаторный прием с 7-летней дочерью, у которой были симптомы ОРВИ и боль в животе. Через через несколько дней, 7 марта, ее повезли в больницу. При госпитализации ее состояние резко ухудшилось, и она скончалась», – рассказали в СУ СКР по Ульяновской области.

Вскоре после этого следователи возбудили уголовное дело. Представители СК изъяли медицинскую документацию и назначили необходимые экспертизы. Сейчас расследование находится на контроле у руководства следственного управления по региону.

Напомним, ранее в Омске от неизвестного вируса скоропостижно скончалась 15-летняя школьница. Девочка заболела 3 марта: у нее несколько дней держалась температура. Родители обратились за помощью к врачам. Школьнице назначили необходимое лечение, и через несколько дней у девочки резко упала температура до 34,7 градуса. Подростку вызвали скорую, врачи осмотрели ребенка и уехали. На следующий день у девочки открылась рвота, а спустя некоторое время ее не стало.