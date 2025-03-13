Москвичам назвали способ уберечься от надвигающегося на столицу шторма

При штормовом ветре стоит избегать открытых пространств, поскольку высок риск получить травму от летящих и падающих предметов. Об этом в интервью РИАМО сообщил эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов.

«Нужно как можно меньше находиться на улице и открытом воздухе. Потому что во время усиления ветра срываются рекламные щиты, облицовки зданий, ломаются ветки на деревьях, а сами деревья падают на машины, людей, линии электропередачи — все это может нанести серьезный ущерб гражданам», — предупредил специалист.

Если все же пришлось выйти на улицу, он посоветовал не слушать музыку в наушниках и не надевать капюшон, чтобы не ограничивать себе обзор.

Находясь дома, нужно закрыть и плотно занавесить окна, поскольку подхваченный ветром мусор может разбить стекло, заключил Халилов.

Читать новость полностью

В пятницу, 14 марта, на Москву обрушится сильнейший шторм, порывы ветра будут достигать 18-23 метров в секунду. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

«В пятницу вновь зарядят дожди. 14 марта в середине дня порывы ветра в Москве будут достигать опасных 18-23 метров в секунду с пиком шторма на период 15-18 часов, что по шкале Бофорта соответствует "девятибалльному шторму"», — сообщил он.

Читать новость полностью

На Москву надвигается девятибалльный шторм. 14 марта с 14:00 начнется сильный ветер с порывами 20–25 метров в секунду. Температура начнет падать, возможна гололедица на дорогах, предупредил в беседе с «Вечерней Москвой» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Однако после 19:00 погода начнет успокаиваться.

— В это время ветер достигнет 20–25 метров в секунду, что по шкале Бофорта равно девяти баллам. Такой ветер способен сорвать черепицы с крыш домов, погнуть деревья и обломать крупные ветки. Все, что плохо закреплено, может прийти в движение. Но уже после 19 часов ветер стихнет: его скорость не превысит 9–14 метров в секунду, и сильных порывов не будет, — подчеркнул метеоролог.

Читать новость полностью

В Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков из-за сильного дождя в ночь на 15 марта. Такой прогноз сделала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, 14 марта, в пятницу, столица будет находиться в зоне активной фронтальной деятельности, в связи с чем на город ночью обрушится интенсивный дождь.

Читать новость полностью

Москвичам рекомендуется переждать сильный шторм, который ожидается в пятницу, 14 марта, в помещении, а также исключить спонтанные поездки. Об этом "Москве 24" рассказал эксперт по выживанию Михаил Ярин.

По его словам, спрятаться от непогоды на остановках не получится. Вместо этого лучше зайти в магазин, спуститься в подземный переход или метро. Он также призвал не парковать автомобили вблизи деревьев.

"Шторм нужно пересидеть. Смотрим, какая ситуация на улице: если дует так, что даже знаки дорожные отрывает, значит, никуда не едем, просто сидим в помещении. Если же на улицу все-таки срочно надо, передвигаться лучше группами по два-три человека. Плюс не ходить около щитов, деревьев", - сказал Ярин.

Читать новость полностью

Московским рестораторам рекомендовали обезопасить веранды из-за прогнозируемого шторма, сообщается в Telegram-канале столичного департамента торговли и услуг.

«Мы просим горожан быть осторожными – не укрываться под деревьями или шаткими конструкциями. Предупреждаем и предпринимателей, которые сохранили летние веранды на зиму – их также необходимо обезопасить», – говорится в сообщении.

Читать новость полностью

Новости о предстоящем девятибалльном шторме в Москве несколько преувеличены. Об этом телеканалу Александр Шувалов.

По словам синоптика, в пятницу, 14 марта, действительно ожидается усиление ветра, но масштабов урагана он не примет. «Весна богата на сюрпризы», — охарактеризовал надвигающуюся непогоду Шувалов. Порывы ветра начнут усиливаться с утра, по мере приближения циклона с северо-запада. К шести часам вечера, по прогнозам метеоролога, скорость ветра составит 18 метров в секунду.

Однако уже к утру субботы после того, как столичный регион покинет холодный фронт, ветер стихнет. Ночью столбики термометров опустятся ниже нуля и достигнут минус 3 градусов.

Читать новость полностью