«Тотальный диктант» 2025: где и когда проводится ежегодная акция, как зарегистрироваться, как писать

В 2025 году во всех странах мира вот уже в 21-й раз пройдет «Тотальный диктант». Его добровольно пишут несколько сотен тысяч человек ежегодно, а в 2024-м число участников почти достигло 1,3 миллиона. Тексты для диктантов готовят современные авторы. Участие в «Тотальном диктанте» может принять любой желающий, независимо от возраста, пола и образования, а также вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. «Лента.ру» рассказывает, как проводится акция, кто автор «Тотального диктанта» в 2025 году, как принять участие.

Что такое «Тотальный диктант»

«Тотальный диктант» — это массовый диктант для всех желающих, некоммерческий проект, который устраивают одни любители, почитатели и носители русского языка, — для других.

В 2025 году акция «Тотальный диктант» состоится 5 апреля

«"Тотальный диктант" начинался как шутливое студенческое мероприятие, а теперь это главная просветительская акция в мире, посвященная современному русскому языку и литературе», — делится мнением в беседе с «Лентой.ру» один из основателей проекта, член Попечительского совета Фонда «Тотальный диктант», преподаватель НИУ ВШЭ Илья Стахеев.

Три постулата

«Тотальный диктант» является:

добровольным. Никто не может быть принужден к участию или к работе по организации; доступным. Участником может стать любой, кто может записать текст на русском языке на слух; бесплатным. Взимать плату за диктант и последующие консультации филологов запрещено.

Три принципа

Существуют у «Тотального диктанта» и свои принципы.

Опциональной анонимности. Никто из участников не обязан указывать свое настоящее имя. Профессионального подхода. Везде, где проводится акция, во главе проверочной комиссии стоит профессиональный филолог-русист. Единства времени, текста, порядка проведения и проверки. «Тотальный диктант» проходит раз в год, в один и тот же день по одному и тому же сценарию. Во всех населенных пунктах участники пишут один и тот же текст. Проверочные комиссии руководствуются одними и теми же критериями.

Финансирование

Финансовая поддержка «Тотальному диктанту» оказывается спонсорами, которые могут перечислить деньги через новосибирский фонд «Тотальный диктант», например, здесь.

Госструктурам, политическим партиям и религиозным объединениям спонсировать «Тотальный диктант» запрещено.

Как зарегистрироваться

Зарегистрироваться на «Тотальный диктант» можно онлайн на сайте акции, запись открывается за 10 дней до мероприятия. В 2025 году она начнется 26 марта.

Как зарегистрироваться на «Тотальный диктант»: инструкция

Создайте профиль на сайте, для этого понадобится ввести почту и пароль. Также можно войти через сети «Вконтакте» и «Одноклассники». Подтвердите электронную почту. Укажите личные данные профиля. Обязательно — имя и фамилию. Номер телефона и дату рождения — по желанию. Выберите город и площадку, где хотите писать диктант, или укажите, что напишете его онлайн. После этого на почту придет письмо с подтверждением.

Например, в Москве в 2024 году организовали более 200 площадок для желающих написать диктант под диктовку от руки, это:

аудитории и актовые залы вузов; библиотеки; музеи; галереи; торговые центры; даже фудмоллы и аэропорт Домодедово.

На некоторых площадках в роли диктующих выступили звезды телевидения, театра, кино и спорта. Так, в Москве в 2024 году можно было проверить свои знания русского языка под диктовку:

актера Сергея Безрукова; актера Виктора Добронравова; телеведущей Леры Кудрявцевой; певицы Юлии Савичевой; певицы Ольги Серябкиной; телеведущей Яны Чуриковой; телеведущей Арины Шараповой.

Если в вашем городе не проводится «Тотальный диктант», можно:

написать онлайн; написать в формате самопроверки; организовать площадку и проведение самостоятельно.

Количество участников Количество участников «Тотального диктанта» увеличивается на несколько тысяч человек ежегодно. И если первый диктант в 2004 году писали всего 150 человек, то в прошлом году участие в «Тотальном диктанте» приняли почти 1,3 миллиона человек. 1 294 401 человек из 117 стран и 1313 населенных пунктов приняли участие в «Тотальном диктанте» в 2024 году. В 2016 году «Тотальный диктант» можно было написать даже в воздухе и на воде: на борту авиалайнера Новосибирск — Москва, барки «Крузенштерн» и фрегата «Паллада».

Как писать «Тотальный диктант»

Офлайн

Чтобы написать диктант очно, нужно заранее прийти на выбранную площадку и занять свое место. Участникам выдают бланк и ручку, с собой можно ничего не брать. В бланке нужно указать фамилию и кодовое слово, без них узнать результаты не получится.

Далее участники слушают запись диктанта: текст читают приглашенные дикторы. Цель — написать текст с соблюдением всех норм пунктуации и орфографии.

Онлайн

Те, кто пишет диктант по Сети из дома, в отличие от сдающих очно, смогут выбрать время трансляции текста. Написать «Тотальный диктант» онлайн можно в специальном окне с автоматической проверкой или от руки, но тогда текст придется проверять самостоятельно по разбору, который опубликуют после завершения акции.

Как узнать результат

Узнать результат после написания «Тотального диктанта» можно в личном кабинете на сайте акции, обычно проверка работ занимает около трех недель.

На «Тотальный диктант» многие приходят за настроением и переживают, если не справились. А пятерка — это радость и гордость на много дней. Впрочем, многие радуются даже тройке, ведь с учетом сложности текстов и удовлетворительная оценка весьма почетна.

История «Тотального диктанта»

Как все начиналось

Первый, тогда еще не тотальный, диктант прошел 11 марта 2004 года по инициативе студенческого «ГлумКлуба» при гуманитарном факультете Новосибирского государственного университета.

Новосибирск стал первой столицей акции — шесть лет диктанты писались в стенах НГУ по русским классическим произведениям.

Уже тогда филологический совет «Тотального диктанта» пришел к выводу, что акцию стоит сделать модной, иначе она неизбежно превратиться в очередное мероприятие для узкого круга людей. Тогда же родился девиз диктанта.

Писать грамотно — это модно! девиз «Тотального диктанта»

Первый диктант писали по «Войне и миру» Льва Толстого 150 человек, шестой — по «Невскому проспекту» Николая Гоголя — 617. Этот диктант начитывал популярный шоумен и певец Псой Короленко, а потом читали в основном одни только звезды. Это, вероятно, и вывело инициативу на новый уровень — следующие диктанты писались уже не только в одном Новосибирске, а еще в нескольких городах России.

Борьба со списыванием Организаторам акции быстро стало понятно, что при развитии интернета мероприятие становится бессмысленным: получить звание самого грамотного человека можно, просто списав текст классика, выбранный для диктанта, с мобильного телефона. Так возникла потребность в создании уникальных текстов для диктантов, которых еще нет в сети. Автором первого текста, написанного специально для «Тотального диктанта», стал писатель Борис Стругацкий, следующего — Дмитрий Быков (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Многие тексты для диктантов были написаны писателями-лауреатами премии «Большая книга».

Переходящая столица

Число участников и населенных пунктов неумолимо росло, но до 2017 года первой и единственной столицей диктанта оставался Новосибирск. Потом организаторы решили сделать столицу переходящей, и с тех пор главным городом акции побывали шесть городов России и не только:

Владивосток; Таллин; Санкт-Петербург; Якутск; Ярославль; Нижний Тагил.

В 2025 году столицей «Тотального диктанта» выбрана федеральная территория Сириус

Кто выбирает автора текста

«Автора выбирают штаб и филологический совет "Тотального диктанта", в который входят известные филологи и сотрудники фонда "Тотальный диктант", — рассказывает Илья Стахеев. — Выбор автора — сложный, комплексный процесс, в рамках которого нужно учитывать множество факторов, включая готовность самого автора участвовать в нашем мероприятии».

В 2025 году автором «Тотального диктанта» была Марина Москвина.

Справка Марина Львовна Москвина родилась 25 июня 1954 года в Москве. Она пишет книги для детей и взрослых, а самые популярные ее произведения — «Роман с Луной», «Гений безответной любви» и «Моя собака любит джаз». Книги Москвиной переведены на английский, французский, датский, японский, тайский, чешский, словацкий, эстонский и сербский языки. Кроме литературы, Марина Москвина занимается журналистикой: в течение десяти лет вела на «Радио России» передачу «В компании Марины Москвиной» и работала над авторскими документальными фильмами для телевидения.

Ученый секретарь Орфографической комиссии РАН и председатель Филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов отмечал, что в последние годы организаторы активно работают над популяризацией акции среди детей. «Марина Москвина, как автор, который потрясающе пишет и для детей, и для взрослых, и художественную прозу, и документальную, о путешествиях, нам очень интересна», — пояснил он.

Самые частые и забавные ошибки

Илья Стахеев рассказывает, что самые распространенные ошибки «Тотального диктанта» делятся на две категории:

типичные школьные ошибки (одна или две «н» в прилагательных, запятые в сложносоставных предложениях, «не» или «ни», «не» раздельно или слитно); ошибки в словах, которые уже вышли из активного употребления, но еще используются в художественных текстах, например, «уключина» или «стерлядка».

Самыми сложными словами 2024 года стали «набок», «вмиг» и «вырастешь»

«Забавных ошибок за два десятилетия проведения диктанта накоплено немало, — смеется доцент факультета экономики и бизнеса Финансового университета, где организована площадка «Тотального диктанта», кандидат экономических наук Екатерина Безсмертная. — Чего стоит один только ставший собирательным образ "грамотейки" Евы Даласкиной».

Откуда появилась Ева Даласкина В 2015 году автором диктанта был лауреат премии «Большая книга» писатель Евгений Водолазкин, и на одной из площадок диктующий объявил: «Сейчас мы напишем текст автора Е. Водолазкина», а один из участников записал «автор — Ева Даласкина». С тех пор «автором» всех ошибок на «Тотальном диктанте» считается Ева Даласкина, и после проверки результатов акции выпускается сборник ее «перлов».

«Каждый год диктанта дарит нам много смешного, — продолжает Безсмертная. — "Моцарта и Савелия", "Викторию Клюко" (сложно догадаться, но это Виктор Гюго), а также новые географические названия и населенные пункты: "Санкт-Питербург", "Азссурийский край", "Воронище" (Воронеж) и неизвестный город "Кибурят". Словосочетание "приехавшие из глубинки буряты" один из участников услышал как "приехавшей из глубин Кибурята"».