Замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что освобожденному городу Суджа следует присвоить особое звание, чтобы увековечить подвиги ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Журавлев подчеркнул, что операция ВС РФ в Курской области была «тяжелой и сложной». В память об этом он предложил дать Судже особое звание, чтобы город остался в российской военной истории.

«Противник цеплялся за каждую улицу, каждый дом, и выбит был оттуда только неимоверными усилиями русского солдата», - подчеркнул депутат.

Минобороны РФ объявило об освобождении Суджи 13 марта. Этот город, а также поселок Меловой и слобода Подол, были освобождены в ходе наступательных действий группировки войск «Север».

Перед этим сообщалось, что ВС РФ освободили промышленную зону Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. Более 800 российских добровольцев и военных вышли на поверхность и нанесли внезапный удар по украинским позициям.

В операции участвовали Разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовая бригада «Восток» Добровольческого корпуса, подразделения 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады и бойцы из группы «Аида» спецназа «Ахмат».