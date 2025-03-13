Бывший знаток интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» («ЧГК») Ровшан Аскеров* (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавший из России, счел нормальными атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению в Белгороде. Такое мнение он озвучил в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Аскеров заявил, что все атаки Киева на Россию он считает оправданными. Дудь уточнил, считает ли экс-знаток нормальными удары ВСУ ракетами по жителям Белгорода.

«Абсолютно. Ноль эмпатии», — ответил бывший знаток, говоря об отсутствии сочувствия.

Ранее Аскеров прокомментировал то, что его внесли в перечень террористов и экстремистов. Он заявил, что считает это решение очень странным. Бывший знаток ответил, что не знает причин, по которым он оказался в этом списке.

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Аскерова внесли в перечень террористов и экстремистов в январе. По данным Росфинмониторинга, причиной послужил пост в соцсетях, содержащих ложные сведения, порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова.