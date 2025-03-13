Глава ЛДПР предложил установить полный запрет на въезд мигрантов в Россию

Руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что фракция предлагает полностью запретить въезд мигрантов на территорию России, по меньшей мере, до конца 2025 года.

Слуцкий сказал, что полный запрет на мигрантов позволит избежать "многотысячных бунтов прехавших религионзных фанатиков" и "усиления терроризма с их стороны".

Количество мигрантов, прибывших в Россию по итогам 2024 года, составило 568,5 тысячи, оказавшись максимальным с 1995 года, заявил Слуцкий, ссылаясь на данные Росстата.

Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики в России

Стране, по словам председателя ЛДПР, требуется четкая стратегия суверенной миграционной политики.