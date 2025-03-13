Принцесса марафонов: ФНС постучалась в дверь к Надин Серовски

Федеральная налоговая служба заблокировала все счета блогерши Надин Серовски. Налоговики решились на крайние меры так как она не предоставила налоговую декларацию по ИП. Об этом сообщает Газета.Ru.

Надин Серовски (настоящее имя - Надежда Артамонова) уже более двух лет проживает в Дубае. Из России девушка уехала в 2023 году, после того как правоохранители заинтересовались деятельностью Елены Блиновской. Серовски также зарабатывает на курсах и продвигает собственный бренд косметики в социальных сетях. В сентябре прошлого года ФНС нашла у блогерши долг размере 68 миллионов рублей. Вскоре Надин удалось выплатить задолженность.

На данный момент неизвестно, испытывает ли блогерша финансовые проблемы или просто уклоняется от уплаты налогов. В личном блоге Серовски демонстрирует свою красивую жизнь и активно делится фотографиями из путешествий.