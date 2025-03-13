На 94-м году жизни скончалась композитор Губайдулина

На 94-м году жизни скончалась всемирно известный композитор София Губайдулина, которая является автором музыки в мультфильме «Маугли» и фильме «Ветикаль».

Пенсионерка являлась почетным гражданин Казани и заслуженный деятель искусств РСФСР.

В администрации столицы республики Татарстан выразили свои искренние соболезнования в связи со смертью композитора.

— София Асгатовна была человеком-эпохой, выдающимся композитором современности и человеком выдающихся личных качеств. Для нас она навсегда останется образцом преданности творчеству, стремления к непознанному, эталоном порядочности, честности, внимательного и бережного отношения к миру и людям, — заявили в мэрии Казани.

Губайдулина родилась в Чистополе в 1931 году. Образование — Казанская консерватория (1954) и Московская консерватория (1959), а также аспирантура при Московской консерватории (1963).

Множество раз женщина сталкивалась с непониманием во время своего творческого пути. Однако, даже несмотря на это, ее поддерживали многие выдающиеся деятели культуры.