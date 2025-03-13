Многие окажутся в шоке: в аккаунте Жириновского появилось таинственное сообщение

В аккаунте умершего основателя ЛДПР Владимира Жириновского в социальной сети Twitter неожиданно появилось новое сообщение.

«В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите», - говорится в публикации.

Пользователи соцсети отметили в комментариях, что они шокированы происходящим и предположили, что Жириновский жив.

«Жириновский: Возвращение джедая», - отметил пользователь с ником Yuli

«Может, это все был сон, и мы все еще в 2012?...» - поинтересовался Big_Boss_Sos.

«Может не надо?» - пишет Alexy.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года от коронавируса. Почти два месяца врачи боролись за его жизнь. После его смерти в центре внимания оказались прогнозы политика, сделанные им при жизни. В частности, он назвал дату начала спецоперации, предрек активную стадию войны в Израиле и покушение на президента США Дональда Трампа.

Стало известно еще одно предсказание Жириновского

Президент России Владимир Путин отмечал, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский был не предсказателем, а очень эрудированным и подготовленным человеком. По его словам, Жириновский был экспертом, в том числе и по Ближнему Востоку, и его прогнозы основаны на реальных знаниях и опыте.