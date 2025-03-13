Фальков: РФ входит в число лучших стран для получения высшего образования

Россия является одной из самых привлекательных стран для получения иностранными студентами высшего образования, популярность российских вузов, несмотря на геополитическую обстановку, только растет. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия-24".

"Если посмотреть на то, что происходит в мире в системе высшего образования, то одним из ключевых глобальных трендов в последние несколько десятилетий является рост мобильности выпускников школ в целом по миру. И в этом смысле Россия входит в число наиболее приоритетных стран для получения образования, высшего я имею в виду, в наших университетах. И мы хотим, чтобы на долгие годы вперед это наше преимущество сохранялось. Мы видим, что, несмотря на ковид, несмотря на сложные геополитические обстоятельства, год от года интерес к системе образования России увеличивается", - сказал он.

Министр заверил, что сложностей у иностранных студентов в получении высшего образования в РФ в связи с переходом на новую систему высшего образования не возникнет, так как признание российского диплома осуществляется на основе межправсоглашений, которые правительство подписывает с правительствами других государств. Сейчас действуют больше 75 такого рода соглашений.

"У нас действуют десятки соглашений со странами о взаимном признании дипломов, подписанные в советское время, когда близко не было ни бакалавриата, ни магистратуры. Но эти соглашения позволяют спокойно признавать дипломы соответствующих партнеров у нас и наши дипломы в той стране, с которой такие соглашения подписаны", - объяснил он.

12 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете. В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют: в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от года до трех лет. Фальков отмечал, что базовое высшее образование будет считаться полноценным, и с этим дипломом выпускник сможет работать.