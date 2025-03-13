Принц Уильям высмеял свое облысение

Принц Уильям публично высмеял свое облысение. Об этом сообщает издание Hello!

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11 марта старший сын короля Великобритании Карла III появился на стадионе футбольного клуба «Sporting Khalsa F.C.» в Уэст-Мидлендсе. Во время визита принц Уильям заметил женщину Пэм Доус с ярко-красными волосами и подошел к ней. Член королевской семьи оценил прическу незнакомки, похлопал ее по плечу и сфотографировался с ней.

«Твои волосы! Это фантастика!» — заявил принц Уильям.

Старший сын короля Великобритании высмеял свое облысение.

«Хотел бы я иметь такие волосы. Я знаю, у меня нет шансов», — пошутил член королевской семьи.

В конце ноября Уильям напугал фанатов резким похудением. Принц пришел на церемонию вручения премии Tusk Conservation Awards 2024, которая прошла в Лондоне. Старший сын короля Великобритании Карла III вышел на публику в темно-синем брючном костюме, белой рубашке с галстуком, черных туфлях и часах. Он появился на мероприятии с густой бородой. Читатели Daily Mail были удивлены тому, что принц Уильям резко похудел.