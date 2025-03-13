В Нальчике зафиксировали самый теплый день марта за всю историю метеонаблюдений

Вторая декада марта 2025 года в Кабардино-Балкарии (КБР) зафиксирована синоптиками как самый теплый период этого времени года за всю историю метеонаблюдений. Температура в последние сутки в столице региона превысила абсолютные значения на более чем три градуса, сообщили ТАСС в Ставропольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Теплая погода, не свойственная для республики в это время года, держится в Кабардино-Балкарии уже несколько дней. Местами температура поднимается выше плюс 20 градусов. Эти показатели выше климатической нормы более чем на 3 градуса.

"Наблюдения за погодой в регионе ведутся с 1937 года. Так вот, с этого времени 12 марта максимально температура доходила до плюс 18 градусов в Нальчике. Накануне у нас обновлены исторические максимумы: в столице КБР зафиксировали плюс 21,1", - сообщила ТАСС синоптик Ставропольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Екатерина Морозова.

Специалисты отмечают, что над территорией Кабардино-Балкарии установился циклон с теплой воздушной массой из Турции. Именно этот заток и является виновником аномального тепла. Причем такие плюсовые рекорды сохраняются только на Северном Кавказе, поясняют метеорологи.

В ближайшие дни в Кабардино-Балкарии, по прогнозам метеорологов, теплая, а местами даже жаркая погода сохранится. В степной зоне прогнозируют до плюс 27 градусов.

Ранее метеорологи сообщали, что конец февраля стал самым холодным в Кабардино-Балкарии за всю историю метеонаблюдений. Температуры доходили до отметок минус 15 в Нальчике и до минус 30 в горах.