Под Тулой проверяют заявление волонтера о гибели около 18 кошек

Полицейские проводят проверку по заявлению волонтера Елены Вагнер о гибели около 18 кошек в Новомосковске Тульской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Данное происшествие зарегистрировано в установленном законом порядке. В отделе МВД России по городу Новомосковску по данному факту проводится процессуальная проверка, сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали там.

Ранее Вагнер рассказала ТАСС, что попросила правоохранительные органы провести проверку на предмет жестокого обращения с животными (ст. 245 УК РФ). По словам волонтера, в Новомосковске в квартире проживала женщина, у которой на попечении находились более 20 кошек, а также несколько собак. После ее смерти животные остались с ее сыном. Вагнер утверждает, что мужчина стал подвергать кошек истязаниям, в результате чего 18 животных погибли; 5 кошек ей удалось спасти. Тела убитых животных, по ее словам, он оставлял в подъезде и рядом с домом.