СМИ: Продюсерский центр Кончаловского терпит многомиллионные убытки

Продюсерский центр 87-летнего российского режиссера Андрея Кончаловского за последние четыре года ушел в минус на 81,5 миллиона рублей. Об этом рассказали в Telegram-канале Shot.

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На данный момент Кончаловскому принадлежит только 55 процентов от всей компании, еще 35 процентов у его жены Юлии Высоцкой.

Организация страдает от нехватки договоров на профессиональные съемки документальных и художественных картин — вместо этого они ведут ресторанный бизнес, что приносит большие убытки. Только за 2024 год продакшен ушел в минус на 20 миллионов рублей.

Однако продюсерский центр — не единственный бизнес режиссера. У него также есть еще пять компаний в разных сферах. В их числе ресторанный бизнес, торговля лекарствами и многое другое. Стабильный доход приносят четыре из них.

При этом Кончаловский не беспокоится за убытки одной из своих организаций — в конце февраля он отдыхал со своей супругой в Италии, говорится в посте.

22 января в Сети появилась информация, что юридическая организация «Восьмая заповедь» подала иск в суд к компании жены режиссера Юлии Высоцкой «Едим дома» из-за нарушения авторских прав.