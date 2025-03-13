В Симферополе 12 марта побит температурный рекорд

Воздух в столице Республики Крым, Симферополе, 12 марта прогрелся до плюс 19,5 градуса, что превысило рекорд 1930 года, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"12 марта перекрыт абсолютный максимум температуры и составил в Симферополе 19,5 градусов тепла (19,4 градусов тепла в 1930 году)", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу крымского гидрометцентра, до конца рабочей недели погода в Крыму ожидается сухая теплая, но ветреная. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 22 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 6-11 градусов, днем - до плюс 24 градусов.