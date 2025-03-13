ФНС заблокировала все счета «принцессы марафонов»

Федеральная налоговая служба РФ блокировала все счета российского блогера Надин Серовски (Надежды Артамоновой) из-за отсутствия налоговой декларации. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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По данным канала, проблемы у 29-летней «принцессы марафонов» начались в декабре 2024 года, тогда налоговая попыталась получить бухгалтерскую отчетность от ИП Серовски, но документы присланы не были.

«Часть счетов заблокировали. А на днях заблокировали и все оставшиеся», - пишет Shot.

При этом Надин Серовски продолжает зарабатывать в России. В конце февраля текущего года она зарегистрировала ООО «Надин Надин», которое занимается деятельностью рекламных агентств. Также у нее есть компания «Феномен Бьюти» и в начале марта блогер запустила в продажу собственную линейку косметики.

«Еще один доход «принцессы марафонов» - продажа рекламы. За две сторис она берет 300 тысяч рублей, а за обзорник на 10 сторис - 1,1 млн рублей. Готова снять и рекламный рилс-ролик за 900 тысяч рублей, а за комбо рилс + 4 сторис придется заплатить 1,2 млн рублей», - утверждает канал.

Также, по информации издания, в сентябре прошлого года у Серовски был долг перед налоговой в 68 млн рублей, но она его погасила. Сейчас блогер живет в Арабских Эмиратах, куда уехала после того, как у ее коллеги Елены Блиновской начались проблемы.

Суд вынес приговор «королеве марафонов» Блиновской

«Королева марафонов» Елена Блиновская стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере весной 2023 года. По версии следователей, она занизила полученные доходы с помощью дробления бизнеса и уклонилась от уплаты налогов с физического лица в размере 906 млн рублей, а также легализовала более 700 млн рублей.

Суд признал Блиновскую виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Ее приговорили к 5 годам колонии.