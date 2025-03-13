В РФ хотят помечать товары западных брендов, решивших вернуться

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Посёлок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ввести специальную предупреждающую маркировку товаров западных брендов в случае их возвращения на российский рынок. Копия обращения на имя главы Минпромторга России Антона Алиханова есть в распоряжении RT.

Как пояснил Ветров, в последние месяцы наблюдается процесс молчаливого возвращения западных брендов и компаний, покинувших российский рынок в период 2022 года.

«В момент массового политического конформизма их руководителям и владельцам было важнее участие в торговой войне против России, чем верность гуманистическим и общечеловеческим ценностям. Фактически уходившие бренды деятельно участвовали в изоляции нашего народа и страны, надеясь на возникновение товарного дефицита и других бед», — подчеркнул Ветров.

В связи с этим он предложил рассмотреть идею о специальной предупреждающей маркировке товаров, официально представляемых «вернувшимися» брендами, соответственными знаками, указывающими на их участие в торговой блокаде и изоляции России в период с 2022 года по настоящее время.

«К примеру, на такой маркировке могла бы быть надпись: «Данный бренд участвовал в незаконных санкционных ограничениях России!» — говорится в тексте обращения.

Ранее председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил создать специальный «Фонд восстановления Новороссии» за счёт взносов западных компаний, желающих вернуться в Россию.