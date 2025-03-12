«Очередной фейк»: информация о гибели Стрелкова в колонии не подтвердилась

Появившаяся в соцсетях информация о якобы совершенном Игорем Стрелковым самоубийстве в исправительной колонии не соответствует действительности. Слухи опровергли его супруга, адвокат, а также представители ФСИН по Кировской области.

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«Это неправда. Это все не правда, это фейк. Я буквально недавно, сегодня разговаривала с супругом. Сейчас буду разговаривать с адвокатом, будем писать опровержение», – заявила Мирослава Регинская в беседе с Life.ru.

Ранее в ряде телеграм-каналов, включая блог Александра Невзорова*, распространилось сообщение о том, что бывший министр обороны ДНР покончил с собой, оставив предсмертную записку. Однако никаких подтверждений этим заявлениям нет.

Подобные слухи появляются уже не в первый раз. В феврале 2024 года в сети также распространялась ложная информация о гибели Стрелкова.

Напомним, что Игорь Стрелков был арестован в июле 2023 года по обвинению в экстремистской деятельности. Суд признал его виновным и в январе прошлого года приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

В январе 2025 года ему отказали в замене наказания на принудительные работы. Ранее Стрелков заявил, что не намерен подавать прошение о помиловании.

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