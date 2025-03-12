Мюзикл «Парфюмер»: удивительное путешествие в мир запахов и чувственности

Постановка театральной компании «Современный театр мюзикла» погружает зрителя в атмосферу 18 века и рассказывает о приключениях главного героя – гениального Парфюмера.

© Пресс-служба

Увлекательный сюжет, живописные костюмы и великолепная игра актёров не оставят равнодушными ни одного зрителя. Спектакль «Парфюмер» – это удивительное путешествие в мир запахов и чувственности, которое непременно понравится всем ценителям театрального искусства, это история о гении, лишенном всех чувств, кроме обоняния.

© Пресс-служба

Главный герой – циничный и безумный Парфюмер, который убивает людей, чтобы создать идеальный аромат. Хотя он вызывает чувство сострадания, его действия вызывают вопросы о его злодействе. Возникает дилемма: как отнестись к такому герою?

Роль Парфюмера исполняет звезда мюзиклов «Зорро», «Призрак оперы», «Анна Каренина», «Монте-Кристо», «Пётр I» и многих других, лауреат премии «Золотая Маска» Дмитрий Ермак.

Узнать подробности и приобрести билеты можно на официальном сайте. Мероприятие пройдет в Театриум на Серпуховке 22 марта и 27 апреля.