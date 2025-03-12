Niletto даст большой концерт 14 марта на ЦСКА-Арене

Спустя три года NILETTO возвращается с долгожданным большим сольным концертом в Москве! Это уникальное событие для всех поклонников артиста и ценителей современной музыки, ведь в этот раз музыкант подготовил нечто совершенно особенное!

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NILETTO — один из самых ярких и необычных исполнителей на российской музыкальной сцене. Он стал успешным участником нескольких музыкальных проектов, включая шоу «Песни» и других телевизионных проектов, его хит «Любимка» принес ему заслуженную награду «Золотой граммофон», а в 2020 году NILETTO одержал победу в Европейской премии MTV EMA в номинации Best MTV Russia Act (Лучший российский артист 2020).

Особенностью концерта станет сцена 360°, которая позволит каждому зрителю, вне зависимости от места, ощутить максимальную близость к происходящему. Но главное — это два часа энергии, драйва, невероятной харизмы и лучших песен NILETTO!

Вы услышите все хиты: «Худи», «Не вспоминай», «Громче города», «Счастливым», «Еду я на Родину», «Любимка», «Краш», «Если тебе будет грустно», а также новые композиции, которые будут исполнены вживую впервые и обязательно завоюют ваши сердца! Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события!

Билеты можно приобрести на официальном сайте.