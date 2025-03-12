В Госдуме оценили идею Матвиенко ограничить места приема в вузы Москвы

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о сокращении приема в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани абитуриентов из регионов. Об этом пишет NEWS.ru.

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По мнению парламентария, стоит не ограничивать прием вообще, а пересмотреть количество мест на конкретные специальности в высших учебных заведениях России.

Депутат также предложил не ограничивать прием в вузы в Москве, Петербурге и Казани, а развивать научную и образовательную среду в других местах.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что настало время для сокращения приема абитуриентов, приехавших из регионов в «столичные» университеты и институты.

Политик отметила, что студенты из глубинки найти работу по полученной специальности часто не могут, становясь неудачниками, и при этом не желают возвращаться на свою родину.