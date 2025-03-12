Вдове бойца СВО выставили счет после похорон мужа

Вдове бойца специальной военной операции (СВО) из Краснодарского края выставили счет после смерти мужа. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Мужчина отправился в зону боевых действий осенью 2022 года. Затем его не стало. Когда после похорон мужчины не прошло и 40 дней, россиянка получила письмо с требованием возместить некий ущерб.

Из-за изменений в законодательстве, принятых за время проведения СВО, у вдовы стали требовать возврата излишне выплаченной ей пенсии. Канал назвал требования, предъявленные к вдове, незаконными и пообещал оказать женщине содействие.

Ранее вдове другого бойца СВО отказали в выплатах после смерти мужа. Это произошло из-за того, что мужчина состоял на регистрационном учете в другом регионе. На защиту интересов вдовы участника спецоперации встали органы прокуратуры.