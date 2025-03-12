Мосгорсуд признал законным штраф Дудю*

Мосгорсуд признал законным штраф в 40 тысяч рублей, который назначили блогеру Юрию Дудю* за распространение материалов без указания иноагентского статуса. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд оставил в силе постановление Таганского суда Москвы. Жалобу оставили без удовлетворения.

Напомним, что Дудь* пополнил реестр иноагентов в апреле 2022 года. Он пытался оспорить присвоение статуса, однако в октябре 2024 года Верховный суд отказался рассматривать его жалобу. За отсутствие маркировки иностранного агента блогер получал штрафы еще два раза — в прошлый раз штрафные санкции составили 40 и 45 тысяч рублей.

Отметим, что блогера также штрафовали на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, а также за пропаганду наркотиков в двух интервью.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом