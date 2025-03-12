Стало известно еще одно предсказание Жириновского, которое он сделал перед смертью

В одном из последних интервью умерший основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказал ухудшение отношений США и Европы, а также развал НАТО. Как сообщает Starhit, очередной прогноз политика вспомнили в студии программы «Пусть говорят».

Напомним, что Жириновский умер почти три года назад — 6 апреля 2022 года. После его смерти общественность стала обращать внимание на его прогнозы, сделанные при жизни. В частности, он назвал дату начала спецоперации, предрек активную стадию войны в Израиле и покушение на президента США Дональда Трампа.

Помощники и близкие Жириновского продолжают расшифровывать его дневники. Оказалось, что он ожидал и текущие события — переговоры США и России. Кроме того, в одном из последних интервью перед смертью политик сделал прогноз относительно будущего Запада.

«В 2026-м НАТО развалится, а отношения США и Европы ухудшатся, Америка вернется на свой континент и создаст единое государство с Канадой и Мексикой», — заявил Жириновский.

Дегтярев раскрыл одно из предсказаний Жириновского

Есть и иные предсказания основателя ЛДПР. На одной из записок восьмилетней давности он по пунктам расписал план действий человеческой цивилизации. Он предполагает отказ от доллара, роспуск международных организаций, а также переход стран к национальным валютам и языкам.