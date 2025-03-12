В Петербурге резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ резко начался в Санкт-Петербурге с начала февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина.

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— В этом году эпидемический подъем начался позже, чем в 2024 году, что может быть связано с относительно теплой зимой. Цифры госпитализации в целом соответствуют среднегодовым нормативным показателям, — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Иван Федуняк.

Отдельно уточняется, что она заполнена на 99 процентов. По словам врача, есть и тяжелые случаи, однако это в основном невакцинированные пациенты. Федуняк добавил, что людям старше 65 лет, которые имеют хронические заболевания и не вакцинировались, нужно не посещать мета скопления людей и избегать контакта с зараженными.

За два месяца 2025 годы было зафиксировано 429 подтвержденных случаев гриппа, 216 — новой коронавирусной инфекции, 450 — парагриппа, 76 случаев микоплазменной инфекции, два случая метапневмовирусной инфекции. В прошлом году эти показатели были существенно выше, сообщает «Петербургский дневник».

В России зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди возбудителей болезней преобладают вирусы гриппа B и A(H1N1) — это так называемый свиной грипп. Чем он опасен и как уберечься от заражения, рассказал старший преподаватель института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.