Соцсеть для писателей и издателей появится в России

Стартап-проект LitLink находится в стадии активной разработки и привлечения инвесторов

Он упростит взаимодействие деятелей культуры на всех этапах издательского процесса. После регистрации и заполнения профиля веб-сервис подскажет автору, в какую организацию можно отправить рукопись. Также он поможет проверить текст на соответствие требованиям издателя. В перспективе это поможет авторам пробиться к читательской аудитории, рассказали авторы проекта, учёные из Южно-Уральского университета RT. Также соцсеть познакомит с актуальными новостями и анонсами на профессиональную тематику. В специальной вкладке авторы смогут заранее узнавать о конкурсах для писателей и поэтов.