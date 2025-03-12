Минздрав Подмосковья сообщил о пробуждении клещей

В регионе регистрируют первые случаи укусов жителей. Один из них зафиксирован в Сергиевом Посаде. Как заявили в ведомстве, насекомые проснулись из-за раннего наступления климатической весны.

В Минздраве напомнили, что в случае укуса клеща не нужно пытаться извлечь его самостоятельно, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт. После удаления следует несколько дней наблюдать за состоянием здоровья.

Тем, кто собирается в лес, рекомендовано обрабатывать одежду специальными средствами, надевать сапоги, брюки заправлять в носки; после прогулки осматривать одежду.