Стало известно, сколько детей в России находятся в социально опасном положении

Более 200 тысяч детей в России живут в семьях в социально опасном положении. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, ее цитирует РИА Новости.

«Есть группа, на которую мы должны обращать внимание: это семьи в социально опасном положении и дети, которые находятся в этих семьях. Сейчас их 206 тысяч. Мы понимаем, что потенциально эти дети могут попасть в учреждение, если семья не получит своевременную помощь», — сказала омбудсмен на форуме «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства».

В феврале этого года в Подмосковье мать избила двоих детей и свалила вину на сожителя. Инцидент произошел в одной из многоэтажек в Жуковском. Около двух часов ночи соседи услышали истошные детские крики и вызвали полицию и скорую помощь. Войдя в квартиру, стражи порядка обнаружили в одной из комнат избитого восьмилетнего мальчика, рядом с ним в кроватке лежал трехмесячный младенец в синяках и ссадинах.

Мать детей заявила, что младшего сына избил ее сожитель, однако мужчины почти сутки не было дома. Женщину доставили в отдел полиции, детей из семьи изъяли.