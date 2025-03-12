Жена Ефремова матом ответила на новости о новом диагнозе артиста

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова матом прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что медики диагностировали у актера язву желудка. Об этом она заявила в беседе с журналисткой Ксенией Собчак.

Кругликова в нецензурной форме сказала, что журналисты пишут «всякую ерунду». При этом супруга артиста отметила, что у Ефремова ухудшилась астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

«В больницу он ездил несколько раз — не сейчас, раньше, потому что надо было купировать острые приступы. Я очень надеюсь на 24-е. Шансы есть. Они же не давали до этого подать совсем. Сейчас дали это сделать», — сказала она.

У актера Ефремова нашли еще одно основание для УДО

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в конце 2024 года Ефремова доставили в больницу города Алексеевка Белгородской области из-за резких болей в животе.