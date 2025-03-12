В Москве, Донбассе и Новороссии пройдет презентация "Азбуки Победы"

Патриотическую "Азбуку Победы" представят в Москве, Донбассе и Новороссии. В столице презентация планируется сразу на нескольких площадках, сообщил ТАСС автор проекта, председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

"Презентация проекта "Азбука Победы" запланирована на начало майских праздников, потому что в мае мы отмечаем 80 лет Победы. Презентация пройдет в Музее Победы на Поклонной горе. Более того, учитывая, что мы сейчас плотно сотрудничаем с Министерством обороны, поэтому это не единственная площадка, на которой пройдет презентация. <...> Презентации также пройдут по всем новым субъектам РФ", - сказал Кофман.

Он добавил, что издание представят в Донецке, Луганске, Геническе и Мелитополе. Тираж составит 10 тыс. экземпляров, часть книг передадут в Русские дома за рубежом. Сейчас готов макет азбуки, куда вносят последние правки. Книга будет содержать элементы дополненной реальности.

"Музей Победы на Поклонной горе любезно предоставил видеоматериалы, посвященные тому или иному событию. Поэтому, когда вы наводите телефон на картинку, она оживает именно видеоматериалом, посвященным тому или иному герою или событию. Если это Зоя, то это видеофрагменты о Зое Космодемьянской, если Брестская крепость - это кинохроника, как героически отбивались защитники крепости от немецко-фашистских захватчиков", - пояснил собеседник агентства.

В 2020 году участники II Международного фестиваля фантастики "Звезды над Донбассом", учредителем и организатором которого является Кофман, передали гонорар от изданного по итогам мероприятия сборника рассказов на создание патриотической азбуки для детей. "Азбуку Донбасса" представили в сентябре 2021 года, а после начала СВО появились "Азбука Херсона" и "Азбука Запорожья". В апреле 2023 года было предложено издать "Азбуку Победы". Каждую букву азбуки сопровождает патриотический стих.