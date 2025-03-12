Продюсер высказался о лишении званий Лии Ахеджаковой

Продюсер Сергей Лавров заявил, что не стоит лишать званий актрису Лию Ахеджакову, осудившую проведение специальной военной операции (СВО). Его слова приводит NEWS.ru.

«Мы же не можем вычеркнуть ее роли в "Служебном романе", "Иронии судьбы" или "Гараже". Кто же тогда знал, что она так изменится», — пояснил Лавров.

В декабре 2024 года Ахеджакова произнесла лозунг, который используется украинскими националистами, после выступления в постановке «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе. В связи с этим звезду советского кино потребовали признать иностранным агентом и лишить звания народной артистки.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин оценил идею лишения званий певицы Аллы Пугачевой, уехавшей из России после начала СВО.