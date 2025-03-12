«Новая Ялта»: в России порассуждали, о чем договорятся Москва и Вашингтон

Переговоры России и США должны закончиться новой «Ялтой» — мероприятием, которое определит, как будет выглядеть новый мировой порядок. Такое мнение в интервью американскому блогеру Марио Науфалу рассказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

Он подчеркнул, что диалог стал возможным, поскольку у России и Соединенных Штатов есть сильные лидеры, способные реализовать свою политическую волю, не смотря ни на что.

«Теперь мы имеем двух великих лидеров, в эпоху, когда они могут создать наследие для нашего будущего. Я уверен, что они раз и навсегда изменят мировую политику», — сказал Малофеев.

11 марта прошли переговоры делегаций США и Украины в Джидде в Саудовской Аравии. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».