Во время переговоров в Джидде между американской и украинской сторонами президент Украины Владимир Зеленский согласился на капитуляцию, которую в Киеве называют перемирием. Об этом в своем Тelegram-канале написала член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА "Регнум" Марина Ахмедова. "Как бы сейчас Киев ни пытался подсластить горькую пилюлю, капитуляция есть капитуляция. До этого дня они и сами называли согласие на перемирие капитуляцией", - заявила журналист. Марина Ахмедова отметила, что сегодня же с ночи в сети стали появляться фотографии российских военных в центре Суджи. По ее мнению, не случайно эти два события происходят в одном времени.

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