Объявление о сборе средств на похороны участников операции в Судже оказалось фейком

В комментариях к постам в мессенджере Telegram распространилось сообщение о том, что курская волонтерская организация «Домик добрых дел» якобы объявила сбор средств для захоронения солдат, погибших при проникновении по трубе в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже. Однако эта информация оказалась фейком.

«"Домик добрых дел" объявляет срочный сбор средств для захоронения наших героев, которые погибли в ходе операции "Труба"», — говорилось на изображении, распространяемом в мессенджере.

Там также были указаны реквизиты для перевода денежных средств.

«Домик добрых дел» на своих официальных ресурсах (1, 2) не размещал подобного объявления. Более того, организация опровергла сообщение о предполагаемом сборе средств на захоронение военнослужащих — в «Домике добрых дел» разместили скриншот соответствующего поста и назвали его фейком.

Кроме того, операция, в ходе которой российские штурмовики вклинились в тыл ВСУ в Судже по газовым трубам, в действительности называлась «Поток», а не «Труба». Об этом Александр Хинштейн.

Утверждения о дом, что «Домик добрых дел» якобы объявил сбор средств для захоронения российских военнослужащих, не получили распространения в СМИ. При этом ряд местных изданий опубликовал опровержение фейка (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».