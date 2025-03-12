Звезда «Иронии судьбы» рассказала о самочувствии после сообщений о раке

90-летняя российская актриса Валентина Талызина опровергла слухи об ухудшении состояния. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее Telegram-канал Shot заявил, что состояние Талызиной якобы резко ухудшилось на фоне онкологического заболевания. Утверждалось, что она вызвала скорую, пожаловалась на сильную тошноту и боли в животе, а медики выявили рак поджелудочной железы. При этом ее не стали госпитализировать, оставив на амбулаторном лечении.

«У меня все хорошо», — прокомментировала информацию о своем здоровье артистка.

Напомним, что Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. Начала активно получать роли после выхода фильма «Зигзаг удачи» Эльдара Рязанова с ее участием, а наибольшую известность ей принесли съемки в «Иронии судьбы» и «Афоне». За свою карьеру артистка успела сняться более чем в 100 фильмах.